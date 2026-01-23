Ravenna si propone come candidata a Capitale italiana del mare, un riconoscimento che premia l’impegno della città nel settore marittimo e costiero. La candidatura, avanzata dal Comune al ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare, prevede un premio di un milione di euro per la città vincitrice. La decisione finale sarà comunicata entro il primo febbraio 2026.

Il Comune di Ravenna ha presentato al ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare il dossier per candidarsi a Capitale italiana del mare, un riconoscimento che assegna un milione di euro alla città vincitrice, con verdetto atteso il primo febbraio 2026. In caso di assegnazione, le risorse serviranno a valorizzare quanto già programmato, tra cui 71 eventi culturali, sportivi, musicali e gastronomici, ad accelerare nuove intese e avviare anche un premio nazionale ’Donna mare’. La proposta, costruita con enti pubblici, soggetti privati e associazioni, si fonda su un piano economico di 8 milioni di euro ed è articolata su tre temi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova sfida. Ravenna si candida a capitale del mare. In palio un milione di euro

