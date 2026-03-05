Trump caccia Kristi Noem dopo la sua audizione a Camera e Senato Al posto della Barbie dell’Ice arriva un ex lottatore di MMA

Il 5 marzo 2026, Kristi Noem, ministra per la Homeland Security e responsabile dell’Ice, è stata licenziata da Trump dopo la sua audizione alla Camera e al Senato. Al suo posto arriva un ex lottatore di MMA. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua sostituzione rappresenta un cambio di staff nel dipartimento.

Roma, 5 marzo 2026 - Kristi Noem, ministra per la Homeland Security e quindi a capo del discusso Ice, è stata licenziata da Trump. Il presidente non avrebbe gradito l'audizione della ministra davanti alle commissioni della Camera e del Senato questa settimana. Kristy Noem "Barbie Ice" durante una conferenza in Texas L'audizione costa caro alla Noem Trump è andato su tutte le furie quando alla Noem quando è stato chiesto con insistenza del suo ruolo nell'approvazione dei contratti, in particolare di una campagna pubblicitaria da 220 milioni di dollari per incoraggiare gli immigrati al rimpatrio volontario.