Amarsi in tour fa tappa a Bagheria | Eddie Brock in concerto al Piccolo Parco Urbano

Eddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia. Questa sera si esibisce al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Il cantante, tra le rivelazioni della scena italiana, ha annunciato le date estive del tour “Amarsi in tour”. I fan sono già in fermento per ascoltarlo dal vivo in una location all’aperto.

Eddie Brock, una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, annuncia le date estive del suo primo tour ufficiale “Amarsi in tour” che lo vedrà approdare anche in Sicilia. La data da segnare è il 18 agosto 2026 per la tappa in programma al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. L’evento è organizzato da Puntoeacapo srl in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Bagheria. Biglietti disponibili a partire da martedì 3 febbraio alle ore 14 su Ticketone, Ciaotickets e Ticketsms. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, è un cantautore romano classe 1997, che ha sempre messo la musica al centro della sua vita.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Eddie Brock, la giovane voce del cantautorato italiano, arriva in Romagna.

Il 16 ottobre 2026, il Teatro Colosseo di Torino ospiterà una tappa del tour di Tullio De Piscopo, in occasione degli 80 anni del celebre batterista.

