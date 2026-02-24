Chi è Eddie Brock | età canzoni la fidanzata misteriosa il successo su TikTok

Eddie Brock, noto principalmente come cantante emergente, ha attirato l’attenzione dopo che una sua canzone è diventata virale su TikTok. La causa di questa popolarità deriva da un video condiviso in rete che ha raggiunto milioni di visualizzazioni. La sua relazione misteriosa con una ragazza ha suscitato curiosità tra i follower. Ora, Eddie si prepara a salire sul palco dell’Ariston, segnando un passo importante nella sua carriera.

Nome fino a poco tempo fa riservato a una nicchia, Eddie Brock è improvvisamente diventato familiare ai più: una clip virale, una canzone cantata ovunque e l’annuncio che lo porterà, per la prima volta, sul palco dell’Ariston. A Sanremo 2026 debutta tra i Big con "Avvoltoi", partecipazione “da outsider” resa speciale da una storia di gavetta e da un successo nato dal basso. Per l'occasione, leggiamo qualcosa in più su di lui. Eddie Brock è nato a Roma nel 1997, ma all’anagrafe si chiama Edoardo Iaschi. La musica entra nella sua vita molto presto: da bambino scrive poesie, a undici anni inizia a trasformarle in canzoni, cercando nelle parole un modo per mettere ordine alle emozioni quotidiane. 🔗 Leggi su Today.it

