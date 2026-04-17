Eddie Brock ha annunciato la cancellazione del suo tour estivo, previsto inizialmente per il 25 giugno. La decisione arriva dopo il mancato raggiungimento di un numero sufficiente di biglietti venduti. Il cantante ha confermato che si incontrerà comunque con i fan il 3 maggio al Pincio, aggiungendo di preferire parlare di persona. La tournée, intitolata

Quali saranno dunque i motivi che hanno spinto Eddie Brock e l'organizzatore a eliminare le date previste? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Il mistero si infittisce “Eddie Brock – Amarsi in Tour Summer Live 2026" doveva partire giovedì 25 giugno, ma di questo impegno estivo non c’è più traccia perché le date sono state cancellate. L’ultimo classificato all’ultimo Festival di Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, è stato confermato nel cast del Concertone del Primo Maggio, ma piano piano sui social i fan hanno fatto notare che le date del tour estivo erano state cancellate. Nessuna comunicazione né da pare dell’organizzatore Magellano Concerti e né dall’artista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eddie Brock cancella le date del tour estivo: pochi biglietti venduti? Il cantante promette: “Ci vediamo il 3 maggio al Pincio perché mi piace dire le cose in faccia”

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