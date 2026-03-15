Il calendario estivo di TonyPitony è stato annunciato, con più di trenta date previste in diverse località italiane. Finora sono stati venduti circa 130.000 biglietti per i concerti in vari festival del paese. L'artista si prepara quindi a portare il suo spettacolo davanti a un vasto pubblico durante la stagione calda.

Il calendario estivo di TonyPitony è stato ufficialmente svelato, confermando oltre trenta date e centotrentamila biglietti già venduti nei principali festival italiani. L’artista siciliano, protagonista assoluto della scena musicale attuale, porterà il suo spettacolo dal Nameless al Rugby Sound fino all’appuntamento clou del Concertony agli I-Days 2026 a Milano. La macchina inarrestabile che ha portato questo progetto al successo si basa su una strategia precisa: abbattere la distanza con il pubblico per creare un ambiente familiare dove l’artista si pone come lo zio brillo che canta canzoni sporcheggianti durante la cena. Dietro la maschera di Elvis Presley, scelta tra diverse opzioni inclusa quella del Fantasma dell’Opera o una veneziana bruttissima, si nasconde un uomo che non sopporterebbe mai l’idea di essere guardato al ristorante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TonyPitony: 130.000 biglietti venduti e tour estivo

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