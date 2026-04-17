Ecovacs presenta i nuovi DEEBOT X12 con tecnologia FocusJet contro le macchie ostinate

Ecovacs ha annunciato i nuovi robot per la pulizia dei pavimenti, i DEEBOT X12, progettati per offrire prestazioni avanzate. La novità principale riguarda l’introduzione della tecnologia FocusJet, sviluppata per affrontare meglio le macchie più difficili da rimuovere. Questi dispositivi appartengono alla fascia alta del mercato e rappresentano un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti. La presentazione ufficiale si è concentrata su questa innovazione tecnologica e sulle sue potenzialità.

Negli scorsi giorni Ecovacs ha presentato la nuova generazione dei suoi robot per la pulizia dei pavimenti di fascia alta, i DEEBOT X12, che portano al debutto la tecnologia FocusJet, una novità per il settore che promette migliori risultati contro le macchie più ostinate. I nuovi DEEBOT X12, che saranno disponibili nella variante PRO Omni e Omni Cyclone, presentano un’evoluzione della tecnologia di lavaggio a rullo con il nuovo OZMO Roller 3.0, che con una lunghezza di 27cm – più del 50% superiore ai modelli precedenti, permetterà di coprire una porzione maggiore di pavimento ad ogni passaggio, vedendo il rullo risciacquato con un sistema di autolavaggio pressurizzato a 32 vie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ecovacs presenta i nuovi DEEBOT X12 con tecnologia FocusJet contro le macchie ostinate Notizie correlate Da X1 a ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone: cos'è cambiato in questi anni?Negli anni 2000 c’era un solo nome che veniva in mente quando si pensava ai robot aspirapolvere, ma dal 2022 è cambiato tutto. Ecovacs Deebot X12 ha settato un nuovo standard per la pulizia dei pavimenti, e noi lo abbiamo provato in anteprimaAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ECOVACS presenta due novi robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet; Pavimenti impeccabili e senza stress, la rivoluzione dei robot aspirapolvere; ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet; ECOVACS presenta DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere dotato della tecnologia FocusJet. ECOVACS presenta due novi robot aspirapolvere con tecnologia FocusJetECOVACS amplia la sua gamma di robot aspirapolvere con i nuovi DEEBOT X12 OmniCyclone e DEEBOT X12 PRO OMNI, due modelli per la pulizia domestica di fascia alta che introducono una novità tecnica ... techprincess.it ECOVACS presenta DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere dotato della tecnologia FocusJetProgettati per rendere più agevole la pulizia quotidiana anche in presenza di sporco secco e residui difficili, i DEEBOT X12 combinano una nuova fase di pre-trattamento delle macchie combinata con il ... evosmart.it Questa non l'avevate ancora vista: un robot aspirapolvere e lavapavimenti che pre-tratta le macchie spruzzando dei getti d'acqua mirati è il nuovo ECOVACS DEEBOT X12, questa tecnologia si chiama FocusJet ma ci sono anche aspirazione a 22.000 Pa, facebook