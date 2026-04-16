Ecovacs Deebot X12 è il nuovo modello di robot aspirapolvere che promette di rivoluzionare le operazioni di pulizia domestica. La sua presenza sul mercato ha attirato l’attenzione di appassionati e tecnici del settore, grazie alle sue caratteristiche innovative. Noi lo abbiamo messo alla prova in anteprima, valutando le sue funzionalità e le performance durante l’uso quotidiano. La recensione si basa su osservazioni dirette e test pratici effettuati sul campo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non ci sono più i robot aspirapolvere di una volta. E meno male, viene da commentare dopo aver provato il nuovo Ecovacs Deebot X12: un device in uscita oggi sul mercato italiano che va a piazzarsi direttamente al top di gamma della categoria, con le tradizionali funzioni aspirapolvere e lavapavimenti ormai portate a un vero e proprio livello di eccellenza, a cui si aggiungono però la ricarica rapida, una capacità migliorata di superare soglie e piccoli gradini, ma soprattutto la nuova tecnologia FocusJet pensata per risolvere in modo intelligente anche il problema delle macchie secche e più ostinate.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecovacs Deebot X12 ha settato un nuovo standard per la pulizia dei pavimenti, e noi lo abbiamo provato in anteprima

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