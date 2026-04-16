Da X1 a ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone | cos' è cambiato in questi anni?

Negli ultimi anni, il mercato dei robot aspirapolvere ha visto un'evoluzione significativa, con nuovi modelli che sono entrati in scena e hanno sostituito le vecchie tecnologie. Dall’introduzione di prodotti come ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone, i dispositivi sono diventati più sofisticati, con funzionalità avanzate e design migliorati. La scelta tra i vari modelli si è ampliata, riflettendo un settore in rapida crescita e sempre più orientato alle esigenze dei consumatori.

Negli anni 2000 c’era un solo nome che veniva in mente quando si pensava ai robot aspirapolvere, ma dal 2022 è cambiato tutto. Si tratta dell’anno in cui è uscito Ecovacs Deebot X1 Omni, un robot “lava-aspira” perché è stato il primo a combinare, con ottime prestazioni per l’epoca, un’aspirazione potente con un sistema di lavaggio efficace unito alla stazione “tuttofare”. La stazione Omni e il concetto di tutto in uno. Omni indicava la stazione di ricarica, lavaggio panni (e asciugatura ad aria calda), svuotamento polvere e caricoscarico dell’acqua tramite serbatoi integrati. In pratica, il robot poteva svuotare la polvere aspirata in un sacchetto di grandi dimensioni inserito nella base e, ogni tot metri quadrati, tornava alla stazione per lavare i panni rotanti che usava per pulire il pavimento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da X1 a ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone: cos'è cambiato in questi anni? Ecovacs X11 Ecovacs DEEBOT X11 Omnicyclone #ecovacs #blackfriday Notizie correlate Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: dalla pulizia con AI a come l’abbiamo integrato nella smart homeEcovacs ha presentato il nuovo T90 Omni, robot lava-aspira pavimenti che non è solo l’ultimo concentrato di tecnologia dell’azienda, ma punta anche... Russia-Ucraina, quattro anni dopo: cos’è cambiato?Questo articolo sulla guerra tra Russia e Ucraina è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ECOVACS Deebot X12: la potenza incontra la precisione del lavaggio | PREZZI; Il nuovo robot di ECOVACS spruzza via lo sporco più ostinato: ecco DEEBOT X12 OmniCyclone; ECOVACS annuncia DEEBOT X12, il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet; ECOVACS X12 OmniCyclone: Il primo robot che pre-tratta le macchie come faresti tu. Recensione Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone: il robot che spruzza sulle macchieGuardando distrattamente questo X12 OmniCyclone potrebbe sembrarvi il stesso prodotto dello scorso anno. E vi sbagliereste di grosso. Dietro ... smartworld.it ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone arriva in Italia: il primo con tecnologia FocusJetECOVACS svela DEEBOT X12 OmniCyclone, ammiraglia che introduce il sistema FocusJet per pre-trattare le macchie secche con getti a 46.000 Pa. Spiccano la stazione bagless ciclonica, la ricarica rapida ... smarthome.hwupgrade.it ECOVACS ROBOTICS. . DEEBOT X12 OmniCyclone - Il primo robot aspirapolvere con tecnologia FocusJet: Tecnologia FocusJet di pre-dissoluzione delle macchie per una pulizia profonda Rullo mop extra lungo per una copertura più ampia e una pulizia - facebook.com facebook