Imprese femminili | motore in crescita per l’economia bergamasca

A Bergamo, oltre 17.000 imprese sono gestite da donne, un numero in costante aumento da quattro anni. Tuttavia, la presenza femminile ai livelli più alti dell'imprenditoria rimane ancora limitata. La crescita delle imprese femminili rappresenta un dato significativo nel panorama economico locale, anche se non tutte le aree aziendali vedono lo stesso sviluppo.

Oltre un’impresa su cinque è guidata da donne. Resta bassa la presenza nei ruoli di vertice Bergamo. Oltre 17.000 imprese guidate da donne, in trend positivo da quattro anni. Resta ancora contenuta la presenza femminile nei ruoli di vertice. Al 31 dicembre 2025 sono 17.478 le imprese femminili attive in provincia di Bergamo, ossia le realtà in cui la presenza di donne negli organi di controllo e nelle quote di proprietà supera complessivamente il 50%. Oltre un’impresa bergamasca su cinque è guidata da donne, dato in linea con quello regionale e nazionale. Il 2025 si chiude con un risultato positivo per l’imprenditoria femminile, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è pari a +78 imprese, un dato che supera le 200 unità se si considerano esclusivamente le cessazioni non d’ufficio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

