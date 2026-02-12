Italia e Germania motore della nuova Europa Meloni | Torniamo a pensare in grande video

A margine dell’incontro tra i leader europei a Alden Biesen, Giorgia Meloni ha parlato di un’Italia e una Germania come motori della nuova Europa. La premier ha detto che bisogna tornare a pensare in grande. Meloni, insieme a Friedrich Merz e Bart de Wever, ha aperto un nuovo gruppo di lavoro dedicato alla competitività dell’Unione europea.

A margine dell’incontro informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, ha ospitato l’incontro inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale dedicato temi della competitività europea. Insieme a Italia, Germania, Belgio e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia e Germania "motore" della nuova Europa, Meloni: "Torniamo a pensare in grande"

A Bruxelles, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un nuovo fronte tra Roma e Berlino che spinge l’Italia al centro dell’Europa.

