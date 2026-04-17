Ecco una selezione di eventi al Fuorisalone in cui al design si affiancano momenti davvero speciali

Durante il Fuorisalone, si sono svolti diversi eventi che uniscono il design a esperienze uniche. Tra le installazioni, ci sono stati gatti dipinti sulle pareti, piscine di palline di grandi dimensioni e dolcetti giapponesi dal forte carattere estetico. Oltre alle esposizioni, si sono tenuti aperitivi, caffè e show cooking, creando un programma ricco di momenti di socialità e intrattenimento.

G atti sulle pareti, piscine di palline xxl, dolcetti giapponesi design. E poi aperitivi, caffè, show cooking e molto altro. Leggi anche › L’agenda beauty di aprile 2026: c’è anche la bellezza alla Design Week Per amanti dei gatti: TOILETWALTER PAPERCHANDOHA Allestita all’interno della villa TOILETPAPER nel centro di Milano, la mostra TOILETWALTER PAPERCHANDOHA riunisce una selezione curata di opere di Walter Chandoha, ampiamente considerato un pioniere della fotografia felina, insieme al linguaggio visivo audace e iper-saturo di TOILETPAPER. Reinterpretando lo spazio domestico come un ambiente surreale, il progetto trasforma l’iconografia del gatto in un’installazione totale ed esperienziale.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ecco una selezione di eventi al Fuorisalone in cui al design si affiancano momenti davvero speciali. Notizie correlate 6 momenti in cui Bologna-Roma è sembrata davvero una partita di rugbyCi sono diversi numeri che raccontano lo sgomento di chi ieri è stato costretto a guardare Bologna-Roma. Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekAnche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: cosa vedere e come orientarsi tra distretti, novità e percorsi tematici; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi. Guida critica al Fuorisalone 2026 distretto per distretto: cosa vedere, dove andare, cosa non perdere a MilanoDal 20 al 26 aprile Milano vuol dire Fuorisalone 2026. Ecco la nostra guida divisa in zone della città, per non perdere davvero nulla. style.corriere.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it Durante la Milano Design Week, il Fuorisalone trasforma la città in un percorso diffuso di eventi, mostre e installazioni. Non esiste un’unica location: tutto Milano diventa una mappa da esplorare! Se ti stai chiedendo cosa vedere al Fuorisalone Milano 2026, qu facebook SAVE THE DATE Salone del Mobile.Milano 2026 April 21st - 26th Hall 9 Stand B05 - C06 Fuorisalone Mariani design and more Via Visconti di Modrone, 8 Milano #arflex #salonedelmobile2026 #savethedate #fuorisalone @iSaloniofficial #newproject @Jaime x.com