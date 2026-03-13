6 momenti in cui Bologna-Roma è sembrata davvero una partita di rugby

La partita tra Bologna e Roma ha mostrato sei momenti in cui il gioco ha ricordato più il rugby che il calcio. Il confronto tra le due squadre si è svolto su ritmi intensi e fisici, con azioni che hanno messo in evidenza contatti e scontri tipici dello sport di mischia. Le sequenze si sono susseguite senza sosta, lasciando gli spettatori di fronte a un match molto più ruvido del previsto.

Ci sono diversi numeri che raccontano lo sgomento di chi ieri è stato costretto a guardare Bologna-Roma. Una partita da 31 falli, 24 intercetti, 57 contrasti, 64 duelli aerei. Si possono sentire le ossa che si scontrano, i corpi che collidono leggendo questi numeri. Abbiamo parlato di questa partita anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non siete ancora abbonati, potete farlo cliccando qui. C'è un dato nello specifico che però parla più di tutti: Bologna-Roma è stata l’unica partita, tra quelle giocate ieri in Europa League e Conference League, in cui tutte e due le squadre sono finite sotto la soglia dell’80% di precisione di passaggio (rispettivamente 76 e 77%). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

