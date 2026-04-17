Ecco Human check il decalogo per un customer journey umano

(Adnkronos) – L'Unione nazionale consumatori presenta human check, il decalogo che aiuta le aziende a rispondere a una domanda semplice e scomoda: il nostro customer journey è davvero umano? L'iniziativa nasce da un cambio di prospettiva: siamo disposti a usare ogni strumento, IA inclusa, per mettere davvero la persona al centro? Per costruire una risposta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Ecco la testimonianza di donne e uomini palestinesi violentati e stuprati dalle forze israeliane. Un altro genocidio dietro le mura dei campi di tortura Israeliane. Una donna palestinese è stata ripetutamente violentata da due soldati israeliani a Zedymann, una d x.com