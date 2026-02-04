Telemarketing è un assalto quotidiano Ecco come difendersi - Il decalogo

Ogni giorno milioni di italiani si scontrano con chiamate di telemarketing che sembrano non finire mai. Per proteggersi, Adiconsum consiglia di usare il Registro delle Opposizioni. È uno strumento semplice, che permette di bloccare le chiamate indesiderate e ridurre l’assalto quotidiano. Molti utenti trovano sollievo già attivandolo, e ora più che mai è importante conoscere i propri diritti.

DA SAPERE. Ormai è un vero e proprio assalto telefonico quotidiano. Adiconsum spiega come difendersi dal telemarketing: «Utilizziamo e aiutiamo il Registro delle Opposizioni». Le telefonate indesiderate dei call center continuano a esasperare i cittadini, nonostante i recenti interventi normativi. A denunciarlo è Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, che raccoglie quotidianamente l e segnalazioni di consumatori stanchi di chiamate promozionali insistenti e talvolta aggressive. Per arginare il fenomeno, l’Autorità per le telecomunicazioni ha attivato due filtri: ad agosto 2025 per i numeri fissi e a novembre 2025 per i numeri mobili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

