Ecco il decalogo sul turismo Regole nuove per Ncc e bus
A Firenze, gli operatori Ncc si preparano a rispettare un nuovo decalogo sul turismo, mentre il regolamento vigente, fermo al 1997, non ha subito aggiornamenti nonostante il boom di visitatori e i cambiamenti nel settore.
Quello degli Ncc a Firenze è un regolamento che non subisce modifiche dal 1997. Nel frattempo è cambiato il turismo e il mondo. Ecco, uno degli obiettivi del decalogo 2026 per un " turismo sostenibile in una città vivibile ", approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio, è proprio rimettere mano a tale regolamento. Dopo i dieci punti del 2025, ecco quelli del 2026, studiati insieme alla sindaca Sara Funaro. "È dal 1997 – ha affermato Vicini – che il regolamento Ncc nella nostra città è lo stesso, mentre la realtà nel frattempo è cambiata; avremo la necessità di aggiornarlo in base al principio della tutela della nostra città". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Legge sul turismo, dibattito aperto. Confcommercio: "Allarme imprese". Cgil: "Nuove regole necessarie"
Capodanno 2026, il decalogo per la salvaguardia degli animali. Ecco le regole da seguire
Il Capodanno 2026 rappresenta un’occasione per riflettere sulla tutela degli animali durante le festività.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Ecco il decalogo sul turismo. Regole nuove per Ncc e bus; Decalogo per le guide: Cortesia, puntualità e rispetto per l’ambiente, ecco come valorizzare Capri; Potresti votare mia nipote?, la truffa del Ghost Pairing su WhatsApp: come difendersi; Avvistamenti di lupi in Lombardia: ecco come segnalarli.
Cyberbullismo, il decalogo di #cuoriconnessi: 10 regole per vivere la rete con consapevolezzaEcco il decalogo di #cuoriconnessi contro il cyberbullismo: dieci punti per navigare consapevolmente. Polizia di Stato e Unieuro ricordano che la vera forza sta nell'empatia e nell'aiuto reciproco, no ... orizzontescuola.it
Congresso nazionale Sigo, Aogoi e Agui. Ecco il decalogo delle Buone pratiche in ginecologiaPer capire cosa è realmente giusto fare, e non fare, al di là delle consuetudini e nel rispetto delle linee guida supportate da evidenze scientifiche e rispondere contemporaneamente alle molte domande ... quotidianosanita.it
Se non rispetti queste regole, non puoi dire davvero di essere una baba triestina. Che sia al Pedocin o a Barcola, ecco il decalogo sacro: Regola n°1: NON stare MAI all'ombra Regola n°2: Avere con sè un mazzo di carte per il torneo pomeridiano (immanc - facebook.com facebook