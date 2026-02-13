ecco il decalogo sul turismo regole nuove per ncc e bus

A Firenze, gli operatori Ncc si preparano a rispettare un nuovo decalogo sul turismo, mentre il regolamento vigente, fermo al 1997, non ha subito aggiornamenti nonostante il boom di visitatori e i cambiamenti nel settore.

Quello degli Ncc a Firenze è un regolamento che non subisce modifiche dal 1997. Nel frattempo è cambiato il turismo e il mondo. Ecco, uno degli obiettivi del decalogo 2026 per un " turismo sostenibile in una città vivibile ", approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio, è proprio rimettere mano a tale regolamento. Dopo i dieci punti del 2025, ecco quelli del 2026, studiati insieme alla sindaca Sara Funaro. "È dal 1997 – ha affermato Vicini – che il regolamento Ncc nella nostra città è lo stesso, mentre la realtà nel frattempo è cambiata; avremo la necessità di aggiornarlo in base al principio della tutela della nostra città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

