8 Marzo Ferrari Ducati e Lamborghini aprono pista e box per WOW Women Motor 2026

Il 8 marzo l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospita la quarta edizione di WOW Women Motor – Women Opening Ways, un evento dedicato all’empowerment femminile nel motorsport e nelle discipline STEM. Durante la giornata, Ferrari, Ducati e Lamborghini aprono pista e box per permettere a studenti, famiglie e appassionati di vivere un’esperienza diretta con le aziende e i loro veicoli.

L'8 marzo l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si trasforma in un grande spazio aperto a studenti, famiglie e appassionati per la quarta edizione di WOW Women Motor – Women Opening Ways, l'evento dedicato all'empowerment femminile nel motorsport e nelle discipline Stem.