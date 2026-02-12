Eleonora Pini nuova assessora della giunta comunale di Pontedera

Eleonora Pini è ufficialmente entrata a far parte della giunta comunale di Pontedera. La sua nomina è stata annunciata oggi dal sindaco, che ha scelto una professionista di 38 anni, pronta a portare nuove idee in città. Pini ha già iniziato a lavorare con il team dell’amministrazione, pronta a seguire i progetti in corso e a proporne di nuovi. La sua esperienza e il suo entusiasmo sono visti come un segnale di continuità ma anche di rinnovamento per la politica locale.

Pontedera, 12 febbraio 2026 – Eleonora Pini, 38 anni da compiere nei primi giorni di marzo, è la nuova assessora della giunta comunale della città di Pontedera. Libera professionista in ambito grafico è iscritta al Pd (ricopre il ruolo di vice segretaria comunale) ed è stata consigliera comunale nella passata legislatura. Pini è assessora alle politiche abitative, edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale, pari opportunità, sistemi informativi e sviluppo agenda digitale, polizia locale.

