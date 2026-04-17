Recentemente sono emerse dichiarazioni di militanti di un centro sociale di Torino che si sono ispirati a organizzazioni come Hezbollah e Eta, dichiarando di voler assumere strutture simili. Queste affermazioni sono state riportate nelle carte della memoria di un sostituto procuratore e sono state pubblicate da un quotidiano. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni sulla posizione di alcuni gruppi della sinistra nei confronti di queste dichiarazioni.

I rimandi di Askatasuna a Hezbollah non sono passati inosservati. Nelle carte della memoria del sostituto procuratore, i militanti del centro sociale torinese - come rivelato dal Giornale - dichiarano di volersi strutturare come la sigla terroristica libanese o come l'Eta. Fratelli d'Italia, con l'onorevole Augusta Montaruli (foto), ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La meloniana avvisa di non "abbassare la guardia" e rivendica la necessità dello sgombero dello stabile di qualche mese fa. Della vicenda ha parlato pure Marco Lisei, senatore di Fdi: "Dei veri e propri delinquenti, che tutelati da una certa sinistra pensano di poter distruggere le nostre città e di essere al di sopra delle leggi".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È uno scandalo, la sinistra smetta di sostenerli"

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