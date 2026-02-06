Epstein Files non era solo uno scandalo | quell’infrastruttura di potere su cui la grande stampa sorvola

La vicenda Epstein non riguarda solo uno scandalo di singoli. I file pubblicati dalla stampa italiana sembrano più che altro una versione rassicurante, con il mostro e le vittime messi in scena. In realtà, dietro ci sono reti di potere più difficili da smascherare e da comprendere. La questione non si chiude con qualche nome caduto in disgrazia, ma apre una finestra su un sistema più complesso.

I file Epstein raccontati dalla grande stampa italiana sembrano progettati per rassicurare. C ' è il mostro, ci sono le vittime, ci sono alcuni potenti caduti in disgrazia. Manca quasi tutto il resto. Manca la struttura che ha reso possibile quel sistema per decenni, manca la funzione che Epstein ha svolto, mancano i beneficiari politici di quel silenzio. L'origine del sistema: Epstein come risorsa, non come incidente. Eppure dai documenti emerge una traiettoria che difficilmente può essere spiegata come una sequenza di coincidenze. Epstein entra nel mondo dell'élite newyorkese nel 1974, assunto alla Dalton School senza laurea né titoli.

