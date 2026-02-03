Fassino attacca la sinistra: “Basta stare con i movimenti violenti”. Il senatore dem ricorda le immagini di sabato scorso, che gli hanno fatto pensare agli anni di piombo a Torino negli anni 70. Fassino chiede chiarezza e condanna da parte di chi si associa a certi gruppi.

“ Le immagini di sabato hanno richiamato alla mia memoria gli anni 70, la stagione degli anni di piombo che abbiamo conosciuto a Torino. Quando le Brigate rosse, Prima linea e altri gruppi insurrezionali svilupparono un’aggressione terroristica contro la città, provocando molte vittime e sofferenze. Purtroppo, le motivazioni di chi ha usato violenza sabato scorso non sono diverse da quelle di allora. Per questo credo che non ci possano essere dubbi nell’esprimere non solo esecrazione, ma una presa di distanza netta e ferma nei confronti di chiunque usi la violenza per affermare il proprio disegno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fassino (Pd): “A Torino violenza stile Br. Certa sinistra smetta di stare con i movimenti violenti”

Approfondimenti su Fassino Pd

Ieri Torino è esplosa in violenza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fassino Pd

Argomenti discussi: Askatasuna, Schlein chiama Meloni dopo la manifestazione di Torino: Le istituzioni non dividano.

Fassino (Pd): A Torino violenza stile Br. Certa sinistra smetta di stare con i movimenti violentiL'ex sindaco della città e onorevole dem: Le immagini di sabato ricordano gli anni di piombo. I politici in piazza per Askatasuna? Bisogna evitare qualsiasi forma di contiguità con chi pratica la vio ... ilfoglio.it

Altro che moderato: a Torino centrodestra competitivo con candidato di rotturaDoveva misurare gli umori sul referendum della giustizia. Ha finito per accendere una discussione ben più delicata su Torino e su come il centrodestra potrebbe provare a giocarsi la partita del 2027. lospiffero.com

Città di Torino. . Diretta streaming dalla Sala Rossa della seduta del Consiglio Comunale a partire dalle ore 13:00 Ordine dei lavori: https://servizi.comune.torino.it/consiglio/ - facebook.com facebook

Nessuna ragione politica o sociale giustifica mai la violenza. Ogni dissenso o critica è legittima, ma bastoni e bombe molotov sono incompatibili con la democrazia. Solidarietà alle forze dell'ordine e agli agenti feriti e vicinanza ai cittadini di #Torino. x.com