Alcaraz salta anche Madrid | Mi addolora non vedere la mia gente Chance di fuga per Sinner

Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Madrid, il suo quinto forfait consecutivo in un Masters 1000. L’atleta ha dichiarato di essere dispiaciuto di non poter giocare davanti ai tifosi locali, sottolineando il legame con il pubblico spagnolo. La notizia apre la strada a possibili opportunità per altri giocatori, tra cui Sinner, che potrebbe approfittarne per avanzare nel torneo.

Madrid, 17 aprile 2026 – C’è buio oltre la rete: Alcaraz costretto al ritiro, l’ennesimo nel Masters 1000 di casa, Madrid. Continuano i problemi al polso dello spagnolo, che dopo il forfait all’Atp 500 di Barcellona ora salterà anche il torneo alla Caja Magica. "Ci sono notizie che costa molto dare – sono le parole di Carlitos -. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto”. Il campione spagnolo ha deciso di mettere da parte l’affetto per la propria gente – e la voglia di raccogliere punti importanti – , per presentarsi al meglio nella seconda parte della stagione sulla terra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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