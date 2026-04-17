In un'intervista recente, Manuela Carriero ha preso posizione a difesa del suo fidanzato, Francesco Chiofalo, in risposta alle accuse mosse dall'ex Drusilla Gucci riguardo alle sue capacità amatorie. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui le illazioni sono rapidamente diventate virali sui social media, alimentando discussioni tra gli utenti online. La vicenda ha attirato l'attenzione per la rapidità con cui un commento può trasformarsi in un caso pubblico.

Nel mondo dello spettacolo, basta una battuta lanciata in un’intervista per trasformarsi in caso social. È quello che è successo attorno a Francesco Chiofalo, finito al centro di un botta e risposta che ha coinvolto la sua ex Drusilla Gucci e l’attuale compagna Manuela Carriero. A riaccendere il dibattito sono state alcune dichiarazioni rilasciate da Chiofalo a “Belve”, dove l’ex concorrente di “Temptation Island” ha raccontato di aver avuto circa 350 relazioni. Una cifra che ha immediatamente alimentato dubbi e commenti, tra cui quello della sua ex Drusilla Gucci, che ha messo in discussione la veridicità del racconto, facendo riferimento alle sue presunte “capacità amatorie”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È squallido mettere in dubbio le sue capacità amatorie”: Manuela Carriero difende il fidanzato Francesco Chiofalo dalle illazioni dell’ex Drusilla Gucci

Notizie correlate

Leggi anche: Manuela Carriero difende Francesco Chiofalo: “Squallido che Drusilla metta in dubbio le sue capacità amatorie”

Leggi anche: Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Manuela Carriero difende il fidanzato Chiofalo: Squallido che la ex Drusilla dubiti delle sue capacità amatorie; Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza; Francesco Chiofalo a Belve: Mi chiamano il nero e non per il colore della pelle. Ho perso il conto dei ritocchi; Drusilla Gucci: Chiofalo mente a Belve sulle ex. 350 donne? Non credo, conosco le sue capacità.

È squallido mettere in dubbio le sue capacità amatorie: Manuela Carriero difende il fidanzato Francesco Chiofalo dalle illazioni dell’ex Drusilla GucciL'ex tronista replica alle frecciate di Drusilla Gucci dopo le dichiarazioni del fidanzato a Belve sul numero di relazioni ... ilfattoquotidiano.it

Manuela Carriero difende il fidanzato Chiofalo: Squallido che la ex Drusilla dubiti delle sue capacità amatorieManuela Carriero è intervenuta su Fanpage.it per difendere il fidanzato Francesco Chiofalo. Il 37enne ha dichiarato a Belve di avere avuto 350 relazioni, ma Drusilla Gucci ha messo in dubbio le sue pa ... fanpage.it

Manuela Carriero al veleno con Drusilla Gucci dopo le frecciate al suo Francesco Chiofalo: «Mettere in dubbio in pubblico le capacità amatorie di un ex è una delle cose più squallide che si possano fare» - https://www.eva3000.com/manuela-carriero-vs-drusill facebook