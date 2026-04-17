E se vi dessero ferie illimitate? Ecco come funziona in una azienda italiana

Un'azienda italiana ha introdotto un sistema di ferie illimitate per i propri dipendenti. Il responsabile delle risorse umane ha spiegato che il nuovo accordo prevede la possibilità di prendere tempo libero senza limiti prestabiliti, in base alle esigenze personali e lavorative. La misura è stata adottata come parte di una strategia per migliorare il benessere dei lavoratori e promuovere un ambiente più flessibile.

«Presa da sola, la misura delle ferie illimitate, sembrerebbe uno spot, in realtà partiamo da un concetto che è scritto anche su accordi sindacali: i principi di comando e controllo sono sostituiti da quella di autonomia e responsabilizzazione. Non si va a sindacare il numero di ore lavorate, ma si va a verificare il risultato e anche come lo si raggiunge perché ci deve essere l'aspetto valoriale alla base, le human skills». Quindi non solo l'obiettivo raggiunto ma anche il percorso per il raggiungimento dell'obiettivo. «I concetti di coraggio e di intelligenza emotiva, il concetto di semplificazione sono alla base del nostro modo di agire.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - E se vi dessero ferie illimitate? Ecco come funziona in una azienda italiana Notizie correlate Leggi anche: Ferie illimitate, smart working, rimborsi per il nido. Ecco l?azienda italiana dei sogni: «Vogliamo dipendenti felici» Ferie illimitate, smart working, congedo per i papà pagato al 100%. L’azienda italiana che sfida i tabù del lavoro: «Vogliamo dipendenti felici» – L’intervistaFerie illimitate, tre mesi di congedo di paternità interamente pagati, libera scelta tra il lavoro da casa e l’ufficio e possibilità di portare con...