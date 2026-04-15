Ferie illimitate smart working rimborsi per il nido Ecco l?azienda italiana dei sogni | Vogliamo dipendenti felici

Un'azienda italiana ha introdotto un sistema di ferie illimitate, consentendo ai dipendenti di prendersi tempo libero senza limiti prestabiliti. Oltre a questa misura, sono previsti anche lo smart working e rimborsi per il nido, con l'obiettivo di rendere il luogo di lavoro più favorevole ai dipendenti. La filosofia aziendale si concentra sul benessere dei lavoratori, con l'intento di favorire la loro felicità e soddisfazione.

Esiste un'azienda dei sogni? A quante pare sì. Ed è in Italia. In questo idilliaco luogo di lavoro il dipendente ha ferie illimitate, tre mesi di congedo di paternità interamente pagati, libera scelta tra il lavoro da casa e l’ufficio e possibilità di portare con sé i figli o il proprio cane in ufficio. Il motivo? «Abbandonare il modello di comando e controllo» e scommettere sulla felicità e la serenità del lavoratore. Giulio Natali, Chief People & Culture Officer di Fater, l’azienda che si occupa di produzione e distribuzione di prodotti per l’igiene personale e la cura della casa che ha dato vita a tutto questo, spiega a Open i motivi...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Se l’orario di lavoro è un concetto considerato anacronistico da molte aziende, sostituito dal più concreto e tangibile raggiungimento degli obiettivi, la liberalizzazione delle ferie è una frontiera oltre la quale pochissime sinora si sono spinte. In Italia a fare da a - facebook.com facebook