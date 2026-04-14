Ferie illimitate smart working congedo per i papà pagato al 100% L’azienda italiana che sfida i tabù del lavoro | Vogliamo dipendenti felici – L’intervista

Un'azienda italiana ha introdotto diverse novità nelle sue politiche di lavoro, tra cui ferie illimitate, tre mesi di congedo di paternità interamente retribuito e la possibilità di scegliere tra smart working e presenza in ufficio. Inoltre, i dipendenti possono portare con sé i figli o il cane in ufficio, in un tentativo di creare un ambiente di lavoro più flessibile e orientato al benessere.

Ferie illimitate, tre mesi di congedo di paternità interamente pagati, libera scelta tra il lavoro da casa e l’ufficio e possibilità di portare con sé i figli o il proprio cane in ufficio. Tutto nell’ottica di «abbandonare il modello di comando e controllo» e scommettere sulla felicità e la serenità del lavoratore. Quella che sembra una provocazione utopistica è a tutti gli effetti realtà in un’azienda che, dal 2020, ha scelto di scardinare i paradigmi tradizionali per mettere al centro la filosofia «People First». Ma come si gestisce una libertà così ampia senza cadere nell’anarchia o nell’abuso? Lo abbiamo chiesto a Giulio Natali, Chief People & Culture Officer di Fater, l’azienda che si occupa di produzione e distribuzione di prodotti per l’igiene personale e la cura della casa che ha dato vita a tutto questo.🔗 Leggi su Open.online

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Dipendenti in rivolta ad Assago contro Ubisoft: l’azienda vuole eliminare lo smart workingI dipendenti della sede italiana di Ubisoft ad Assago, alle porte di Milano, protestano contro l’eliminazione dello smart working imposta dalla...