E se la Cina fosse la grande vincitrice della guerra in Iran?

In un quadro internazionale sempre più complesso, si discute di un possibile ruolo dominante della Cina nella guerra in Iran. Mentre la politica americana vede un cambiamento di leadership che influenza molte dinamiche globali, il presidente cinese si mostra come una presenza stabile e affidabile. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni e alleanze che coinvolgono diversi attori e interessi, senza che siano ancora chiare tutte le implicazioni di questa ipotesi.

Questa ipotesi potrebbe sembrare controintuitiva, anche perché il blocco dello stretto di Hormuz da parte della flotta statunitense minaccia di privare Pechino di parte del suo approvvigionamento petrolifero, oltre al fatto che la Cina mantiene rapporti stretti con un regime iraniano sempre più minacciato. Eppure il governo cinese sta ottenendo diversi vantaggi dalla situazione. Il primo è legato all’immagine. Mentre Donald Trump stravolge il mondo, insulta gli alleati e si contraddice ogni giorno, Xi Jinping non ha grandi difficoltà a presentarsi come un modello di affidabilità. Per i paesi del sud globale, tutto questo conta.🔗 Leggi su Internazionale.it

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E se il mondo che conosciamo fosse già finito Tra crisi energetiche, tensioni globali e nuove tecnologie, stiamo entrando in una fase completamente diversa e (forse) piena di opportunità. Dallo Stretto di Hormuz alle mosse strategiche di Europa, Cina e Ind - facebook.com facebook