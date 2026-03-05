In un articolo recente si analizzano le tensioni tra Israele e Iran, con particolare attenzione alle accuse rivolte a un certo attore internazionale. Si discute anche delle implicazioni di un possibile coinvolgimento di questa figura in questioni geopolitiche di vasta portata, concentrandosi sui movimenti e le dichiarazioni ufficiali degli ultimi giorni. La questione rimane centrale nel quadro delle relazioni internazionali attuali.

Nel racconto dominante la guerra tra Israele e Iran appare come un capitolo autonomo della crisi mediorientale: un conflitto legato al programma nucleare iraniano, alla sicurezza dello Stato ebraico e alla stabilità del Golfo Persico. Ma osservata da una prospettiva geopolitica più ampia, la guerra potrebbe assumere un significato diverso e molto più radicale. Se il vero bersaglio strategico non fosse Teheran, ma Mosca? Se il fronte iraniano fosse in realtà una prosecuzione indiretta della guerra in Ucraina? La domanda può sembrare paradossale, soprattutto se si pensa alla retorica politica che ha accompagnato il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump, la guerra in Iran e il vero bersaglio: e se l’obiettivo fosse Putin?

E se fosse la routine il nostro vero problema?Se ti dicessero che per stare meglio dovresti dormire di più, allenarti con costanza e mangiare meno schifezze, annuiresti con l’aria di chi lo sa...

Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di TrumpMentre in Iran proseguono le proteste contro il regime, arrivate ormai al quarantaquattresimo giorno consecutivo, ad almeno 3.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Una selezione di notizie su Trump la guerra in Iran e il vero....

Temi più discussi: Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; Trump afferma che la guerra in Iran potrebbe durare quattro o cinque settimane; Guerra Iran, Starmer: Regno Unito non coinvolto, abbiamo imparato la lezione dell'Iraq; Trump, l’Iran e i fantasmi del passato.

Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regimeLa guerra all'Iran entra nella fase 2 e prevede il dominio Usa dello spazio aereo. Senato boccia la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump ... virgilio.it

Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: La Spagna dice no alla guerraLa posizione del governo spagnolo può essere riassunta in tre parole: 'No alla guerra'. Il mondo, l'Europa e la Spagna si sono già trovati in questa situazione. Ventitré anni fa, un'altra amministraz ... tg.la7.it

Il "no" della Spagna sull'Iran: la fuga in solitaria di Sanchez dalla furia bellicistica di Trump. E non è una novità http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/no-della-spagna-atrump-iran-ragioni/ - facebook.com facebook

Scazzi, tensioni e polemiche nei palazzi europei su Trump e Iran. Estratto dal Mattinale Europeo. x.com