Nuovi amori per Belen e Stefano De Martino? Lui con Brenda Lodigiani e lei con Olly? Tutto falso ecco la verità

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di nuovi flirt per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Si è parlato di un possibile rapporto tra lui e Brenda Lodigiani e di una relazione tra lei e Olly. Tuttavia, queste notizie sono state smentite, e al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali nuovi amori dei due ex.

Negli ultimi giorni il gossip è tornato a concentrarsi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la fine definitiva della loro storia, i due continuano spesso a finire al centro di indiscrezioni su presunti nuovi amori. Tra segnalazioni sui social e ipotesi lanciate online, si è parlato addirittura di una nuova frequentazione per la showgirl argentina e di una possibile intesa sentimentale per il conduttore napoletano. Ma secondo le ultime ricostruzioni molte delle voci circolate in rete non troverebbero alcuna conferma. Belen Rodriguez a Genova per Olly? Assolutamente no: ecco cosa succede. Negli ultimi giorni si è diffusa una voce secondo cui Belen Rodriguez avrebbe un nuovo interesse sentimentale legato a Genova.

