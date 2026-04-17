È scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al GF Vip | Ti strappo le ciglia

Al Grande Fratello Vip, si è verificato un nuovo scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Dopo l’ultima puntata, le due concorrenti hanno iniziato a scambiarsi insulti e provocazioni, con Mussolini che ha rivolto a Volpe una frase provocatoria. La discussione si è protratta per alcuni minuti, con le due donne che si sono confrontate in modo acceso all’interno della casa.

Alessandra Mussolini provoca Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, scoppia una nuova lite tra loro. Non è durato a lungo il sereno tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip infatti sono tornate a punzecchiarsi nella casa. La Volpe e Antonella Elia non si aspettavano che la gieffina le avrebbe tradite dopo che avevano stretto un patto, per giorni sono apparse unite nella casa ed erano quindi convinte che fossero alleate. Quando però Alessandra ha salvato Raul invece che fare uno dei loro nomi ci sono rimaste malissimo. Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini si è divertita a punzecchiare Adriana Volpe, mentre erano in cucina le ha detto: “Abbiamo fatto un patto di non belligeranza che è durato un quarto d’ora.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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