E’ morto Manninger l’ex portiere della Juve travolto da un treno

È morto all'età di 48 anni l'ex portiere di calcio che ha vestito anche la maglia della Juventus. La sua scomparsa è avvenuta in circostanze che coinvolgono un incidente ferroviario. La notizia è stata diffusa tramite fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'evento. La sua carriera comprende diverse esperienze in club italiani e internazionali, ma la causa della morte rimane collegata all'incidente con il treno.

(Adnkronos) – Alex Manninger, ex portiere che ha giocato in Italia anche nella Juventus, è morto all'età di 48 anni. L'ex calciatore austriaco era in auto, ad un passaggio a livello nell'area di Salisburgo, quando la sua vettura è stata travolta da un treno. Manninger era da solo nel veicolo. I soccorritori lo hanno estratto dall'auto e hanno provato a rianimarlo senza successo. Manninger, 33 volte in Nazionale, in carriera ha indossato le squadre di diverse squadre italiane. E' sbarcato in Serie A con la Fiorentina nel 2001-2002, poi ha militato nel Torino, nel Bologna, nel Brescia e nel Siena prima di approdare alla Juve nel 2008.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

16/04/2026: MORTO A 48 ANNI ALEX MANNINGER, PORTIERE AUSTRIACO, EX JUVENTUS E ALTRI 4 CLUB ITALIANI

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