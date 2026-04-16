Manninger morto | l’ex portiere della Juventus travolto da un treno

Stamattina, vicino a Salisburgo, un ex portiere di calcio è stato coinvolto in un incidente ferroviario che gli è costato la vita. L’uomo, di 48 anni, è stato travolto da un treno mentre si trovava in prossimità dei binari. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno raccogliendo i dettagli dell’accaduto.

Alexander Manninger è morto stamattina a 48 anni in un tragico incidente ferroviario vicino a Salisburgo. L’ex portiere della Juventus, che ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Siena, era alla guida del suo minivan quando è stato travolto da un treno regionale intorno alle 8:20, nei pressi della frazione di Pabing. L’impatto è avvenuto su un passaggio a livello senza barriere. Il treno ha trascinato il veicolo per diversi metri e per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso. La Procura ha già dato incarico a un perito per analizzare i dati elettronici della vettura e verificare se il semaforo rosso fosse acceso e funzionante al momento dell’attraversamento.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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