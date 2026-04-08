Biglietti a 5 euro per assistere alla partita Messina-Ragusa

L’Acr Messina ha annunciato che i biglietti per la partita contro Ragusa, prevista per domenica pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio”, sono disponibili al prezzo di 5 euro. La decisione riguarda tutte le categorie e mira a facilitare l’afflusso dei tifosi allo stadio per la gara in programma. La vendita dei biglietti è iniziata e proseguirà fino al giorno della partita.

L’Acr Messina ha abbassato il costo dei biglietti per assistere all’importante partita contro il Ragusa, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Franco Scoglio”. I tagliandi di Curva e Tribuna B sono disponibili al prezzo speciale di soli 3 euro più prevendita.“Un gesto concreto di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Super Bowl 2026, tifosi affollano pub a Milano per assistere alla partitaAlcuni dei tantissimi americani giunti a Milano per le Olimpiadi invernali si sono radunati in un pub per assistere, insieme anche a degli italiani,... Sabato al PalabancaSport Gara 2 dei Quarti di Finale. Continua la prevendita dei biglietti per assistere alla garaDopo aver staccato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza si rituffa in campionato e sarà impegnata sabato 14... Temi più discussi: MESSINA – RAGUSA – Biglietti a 5 euro per curva e tribuna B; Messina, ripresa con Feola. Biglietti scontati verso il Ragusa; Basket School Messina, derby cruciale a Milazzo. Donia: Vincere vorrebbe dire salvezza; L’invito della Cooperativa: Biglietti a un euro per la gara con il Ragusa. Messina, avanti con Feola: scontro salvezza decisivo col RagusaIl Messina è tornato al lavoro dopo la pausa pasquale per preparare il delicatissimo scontro diretto contro il Ragusa, in programma domenica al Franco Scoglio. Una gara che può indirizzare in ... goalsicilia.it Messina, ripresa con Feola. Biglietti scontati verso il RagusaIl tecnico regolarmente in città dopo le festività pasquali ma squalificato per due turni dal giudice sportivo. Nessuna novità sul fronte dirigenziale ... messina.gazzettadelsud.it 2 Ragusa vince su Corato e rimane in scia della capolista Matera; Barcellona e Messina consolidano la posizione nei play-off. RAGUSA-CORATO 87-77 Agustin Fabi • 22 pt | 4 rb | 2 ass | 25 val MESSINA-R. CALABRIA 92–86 Riccardo Pio Vincigu - facebook.com facebook