E il governo Usa cancella 11 milioni di dollari di fondi alla chiesa cattolica

Il governo degli Stati Uniti ha deciso di annullare un accordo da 11 milioni di dollari con l’organizzazione Catholic Charities. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il finanziamento destinato a questa associazione. La cancellazione del contratto si è verificata in un momento in cui si discute di risorse pubbliche destinate a enti di assistenza e beneficenza. Al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi di questa scelta.

L’amministrazione Usa ha cancellato un contratto da undici milioni di dollari con l’associazione Catholic Charities. Il programma offriva alloggio e assistenza ai bambini migranti entrati negli Stati Uniti da soli. Il governo di Donald Trump cancella così un rapporto con la Chiesa cattolica che durava da oltre mezzo secolo. Lo strappo arriva in un contesto di tensioni tra l’amministrazione Usa e i cattolici americani. Scatenato dalle critiche di Trump a papa Leone XIV. Il governo Usa e i fondi alla chiesa cattolica. L’ Office of Refugee Resettlement, che fa parte del Dipartimento federale della Salute, ha pagato per anni Catholic Charities a Miami per ospitare bambini immigrati entrati negli Stati Uniti senza genitori o supervisione adulta.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Donald Trump «ha dichiarato guerra alla Chiesa cattolica». L’accusa durissima al presidente Usa della rivista dei gesuiti americaniIl titolo non lascia spazio ad interpretazioni: «Il governo degli Stati Uniti è in guerra con la Chiesa cattolica». Leggi anche: La chiesa cattolica che risarcisce 57 vittime di abusi sessuali con 1,6 milioni di euro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni, governo avanti senza rimpasto e vicini all’America come da 80 anni; Trump attacca Meloni, gelo Usa-Italia: la posizione del governo; Trump e i suoi sodali vanno fermati; Anthropic, l'allarme del Tesoro Usa e della Fed: Banche a rischio con l'AI. Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran e perché Trump ha fermato gli attacchi contro TeheranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it Governo Meloni, la premier scaricata da Trump, Schlein: Doveroso condannare presidente Usa ma Meloni ha commesso errori gravissimiLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Donald Trump contro il Papa e la premier. Con Meloni non c’è più lo stesso rapporto, dice il tycoon. Il rapporto di amicizia con ... fanpage.it Chi usa l'intelligenza davanti al male si chiede cosa ci sia dietro; chi usa l'intelligenza e la fede si chiede cosa ci sia davanti. Cioè: come userà per il bene quello che sta succedendo, Dio - facebook.com facebook Il Pentagono chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi. Le aziende coinvolte x.com