Donald Trump ha dichiarato guerra alla Chiesa cattolica L’accusa durissima al presidente Usa della rivista dei gesuiti americani

Un articolo della rivista dei gesuiti americani afferma che il governo degli Stati Uniti si trova in guerra con la Chiesa cattolica. La dichiarazione attribuisce al presidente degli Stati Uniti un'accusa diretta e senza mezzi termini, sostenendo che vi sia un conflitto aperto tra l’amministrazione e la Chiesa. La frase scelta per il titolo evidenzia la gravità delle affermazioni senza lasciare margine a interpretazioni.

Il titolo non lascia spazio ad interpretazioni: « Il governo degli Stati Uniti è in guerra con la Chiesa cattolica ». Così America, la rivista Usa dei gesuiti, vicinissima a papa Francesco, ma non lontana nemmeno da papa Leone XIV, ha pubblicato in apertura un commento durissimo nei confronti di Donald Trump. La firma è quella di uno degli editorialisti di punta, Nathan Schneider, che senza mezzi termini definisce gli Stati Uniti di oggi «una potenza ostile» alla Chiesa cattolica. La guerra all’Iran, certo, è l’ultimo atto che segna una distanza non più recuperabile. Ma quasi tutte le politiche interne e internazionali varate dal presidente degli Stati Uniti sono citate per mostrare questa frattura irreparabile. 🔗 Leggi su Open.online

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