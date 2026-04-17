Alla vigilia della partita tra Roma e Atalanta, il tecnico giallorosso si è commosso ricordando il rapporto con il proprio staff e i giocatori. Durante un’intervista, ha affermato che è importante essere presenti dove si ha fiducia. Le sue parole sono state accompagnate da emozioni visibili, e ha sottolineato il valore del legame instaurato nel tempo con la squadra. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi.

È il 15 giugno 2016 quando l’Atalanta presenta Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. “Un grandissimo tecnico che ho sempre considerato il top per una realtà come la nostra” lo incensa il presidente Antonio Percassi, definendolo “il valore aggiunto per questa società”. Profetico, rileggendolo quasi dieci anni dopo. La storia della Dea da quel giorno cambia: l’Europa League conquistata, le cinque qualificazioni in Champions, le notti stellate di Bergamo, l’amore di una piazza. Ricordi che non si cancellano e che inevitabilmente riaffiorano in maniera ciclica. Come nella conferenza stampa che ha anticipato Roma-Atalanta, quando Gasperini, ricordando lo strettissimo rapporto con il presidente nerazzurro, non è riuscito a trattenere le lacrime.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "È fondamentale andare dove hanno fiducia in te”: ecco cosa c’è dietro le lacrime di Gasp

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