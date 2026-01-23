Lo scorso anno, le spiagge di Sydney sono state invase da numerose palline di cacca, o debris balls, provocando la chiusura di alcune aree. Questi insoliti residui hanno un’origine ben precisa e potrebbero ancora comparire sulle spiagge australiane. In questo articolo, analizzeremo cosa sono queste palline, da dove provengono e quali sono le possibili implicazioni per l’ambiente e la salute pubblica.

Un anno fa, sulle spiagge di Sydney si riversarono centinaia di misteriose “ palline di cacca ” ( debris balls ), costringendo alla chiusura di diversi tratti di costa. Ora se ne conosce l’origine: un enorme fatberg, cioè un accumulo gigantesco di grassi, oli e residui organici annidato all’interno del sistema fognario sottomarino di Malabar, gestito da Sydney Water. Come si forma un fatberg? Quando grassi e oli di cucina si mescolano a saponi, detergenti, cosmetici e feci, solidificandosi nel tempo fino a diventare una massa compatta e viscida, simile a cemento. Nel caso di Sydney, questo accumulo si è creato nel corso degli anni in una zona nascosta e inaccessibile del sistema fognario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le “palline di cacca” che hanno invaso le spiagge australiane hanno un’orgine precisa (e potrebbero arrivare ancora): ecco cosa succede ora

Leggi anche: Quelle colonie di pappagalli che hanno invaso Monza e che potrebbero diventare un serio problema

Leggi anche: San Benedetto, 15 consiglieri hanno firmato le dimissioni: fine dell'amministrazione Spazzafumo. Cosa succede ora

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Spiagge di Sydney invase da palle di cacca, svelata la fonte: 2 miliardi di dollari per risolvere.

Cacca dura: perché bere poco causa stitichezza e come rimediareScopri perché la cacca dura è legata a una scarsa assunzione di acqua e come bere poco influisce sulla salute intestinale. microbiologiaitalia.it

Come stare seduti per fare la cacca: non lo immagineresti maiScopri come stare seduti per fare la cacca. Una corretta posizione aiuta a prevenire fastidi e migliora la salute intestinale. microbiologiaitalia.it

Il governo del Nuovo Galles del Sud (Australia) dovrà spendere 2 miliardi di dollari per risolvere il problema delle disgustose “palle di cacca” La scoperta: https://fanpa.ge/MJ6Aw facebook