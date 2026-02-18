Luca Argentero e Carlo Conti hanno litigato? Cosa c’è dietro il no a Sanremo? Ecco l’equivoco che ha provocato tutto
Luca Argentero e Carlo Conti sono impegnati in una discussione dopo che Argentero ha deciso di rifiutare l'invito a partecipare a Sanremo. La scelta dell’attore ha sorpreso molti, soprattutto perché era stato dato per certo il suo coinvolgimento. Si ipotizza che la causa sia stata una divergenza sui tempi di lavorazione, che ha portato a un malinteso tra i due. Nel frattempo, i fan si chiedono cosa abbia realmente spinto Argentero a dire no all’evento, che avrebbe potuto portarlo sul palco più famoso d’Italia.
Per mesi si è parlato di una possibile presenza di Luca Argentero al Festival di Sanremo, tra indiscrezioni, mezze conferme e smentite mai del tutto definitive. Poi, all’improvviso, il caso è esploso in tv, con l’attore che ha lasciato intendere di essere stato contattato e poi “dimenticato”. Da lì, l’ipotesi di tensioni con Carlo Conti ha iniziato a circolare con insistenza. Ma dietro il presunto gelo tra i due ci sarebbe soltanto un fraintendimento legato a tempistiche e promozioni. Niente Sanremo per Luca Argentero: cosa è successo con Carlo Conti? Ecco sciolto l’equivoco. A fare chiarezza è stato il giornalista Valerio Palmieri, intervenuto in diretta a La Volta Buona. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Luca Argentero ha detto che l’avete chiamato e poi non vi siete fatti sentire. Carlo Conti: “Ci ho parlato sabato, è tutto chiarito. Un piccolo equivoco, credo che dovesse venire per lanciare #DocNelleTueMani4, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata sp x.com
