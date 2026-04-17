Una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano è entrata in vigore, secondo quanto annunciato dal governo israeliano. Il primo ministro ha comunicato che il cessate il fuoco è stato concordato, dopo aver ricevuto pressioni da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di tensione tra le due parti e si inserisce nel tentativo di riaprire i negoziati con l’Iran.

Israele ha detto sì a un cessate il fuoco di dieci giorni in Libano. Lo ha annunciato Benjamin Netanyahu, che in questo modo ha ceduto alle pressioni di Donald Trump, in cerca quest’ultimo delle condizioni adatte a riaprire i negoziati per un accordo di pace più ampio con l’Iran. Il premier israeliano ha dichiarato che il cessate il fuoco sarebbe entrato in vigore alla mezzanotte e così è stato, ma anticipando che le sue truppe non si sarebbero ritirate dai territori controllati nel Libano meridionale. La pressione militare, però, è continuata fino a poco prima dell’entrata in vigore della tregua, con colpi sulle postazioni di Hezbollah e lanci di razzi da parte di quest’ultima verso Israele.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tregua tra Israele e Libano, è già entrata in vigore

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