A Gela, durante un intervento di sequestro di mezzi abbandonati, due fratelli sono stati arrestati e sette agenti sono rimasti feriti. Durante le operazioni, i due hanno lanciato cazzuole e cassette VHS in faccia agli agenti, provocando lesioni. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due uomini e il trasferimento in ospedale dei pubblici ufficiali coinvolti.

Eseguiti due arresti a Gela, dove due fratelli si sono opposti con violenza all’esecuzione di un decreto di sequestro. L’episodio, avvenuto sabato mattina, ha visto coinvolti anche il padre dei due giovani, denunciato per gli stessi reati. I fatti: violenza e resistenza durante il sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in via Lipari, dove la Polizia Municipale era impegnata nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro per la confisca di alcuni mezzi in stato di abbandono. L’intervento ha richiesto il supporto di due equipaggi della sezione volante del Commissariato di pubblica sicurezza e di uno dell’Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Durante un sequestro a Gela lanciano cazzuole e VHS in faccia agli agenti, arrestati 2 fratelli: 7 feriti

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