Professionisti dei furti arrestati 6 agenti feriti durante il blitz | complice si lancia dal primo piano sui poliziotti

Durante un blitz contro una banda di ladri, sei agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti. Gli agenti stavano eseguendo un fermo disposto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere sui quattro albanesi sospettati di aver messo a segno diversi furti tra novembre e gennaio. Durante le operazioni, un complice si è lanciato dal primo piano sui poliziotti per tentare di scappare. Uno dei fermati è stato anche arrestato, ma l’intervento si è concluso con più agenti feriti e qualche momento di tensione.

Sei agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti durante l'esecuzione del provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di 4 uomini, tutti di nazionalità albanese, ritenuti i componenti di una banda che avrebbe messo a segno, tra novembre e gennaio.

