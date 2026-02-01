askatasuna meloni a torino per far visita agli agenti feriti almeno due arrestati e tre denunciati per gli scontri

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri. La presidente del Consiglio ha incontrato i poliziotti e ha condannato l’episodio, dopo che ci sono stati almeno due arresti e tre denunce tra i manifestanti. La tensione resta alta in città, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sui fatti di piazza.

Giorgia Meloni non ci sta. Dopo la guerriglia urbana scoppiata ieri a Torino, la presidente del Consiglio è atterrata a Caselle Torino per andare di persona a incontrare chi è rimasto ferito negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna. La premier visiterà militari e agenti coinvolti nella guerriglia e si recherà anche all'Ospedale Molinette, dove è ricoverato il poliziotto Alessandro Calista, 29 anni, pestato da un gruppo di manifestanti. Almeno due arrestati e tre denunciati. Intanto, per gli scontri, sono almeno due le persone arrestate a Torino e portate in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nel pomeriggio di oggi, Torino è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante una protesta degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

