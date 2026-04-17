Durante le pulizie di casa spunta un vecchio ordigno bellico | sul posto gli artificieri

Questa mattina a Carmiano, durante le operazioni di pulizia di una casa disabitata da oltre trent’anni, è stato trovato un ordigno bellico. La proprietà, che era stata ereditata dai familiari di una figura politica locale, si trova in via Roma. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza la zona e ispezionare l’oggetto rinvenuto. La casa è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di controllo.

CARMIANO – Apprensione questa mattina a Carmiano in una casa, eredita dai familiari della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, e disabitata da più di trent’anni: nel corso delle pulizie, nella struttura che si trova su via Roma, la ditta incaricata ha rinvenuto un vecchio ordigno bellico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Spunta un ordigno bellico sul lungomare di San Salvo: intervengono gli artificieri Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua: sul posto arrivano gli artificieriTra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio Emilia, durante le pulizie di Pasqua trova 55 grammi di hascisc sotto il letto del figlio 23enne e lo denuncia ai carabinieri; Pulizie primaverili auto: cosa controllare per sicurezza e manutenzione; ‘Pulizie di Primavera’ a Monza, il 18 aprile tornano gli Ecotour nei quartieri -; Lavoro a Roma, calano le assunzioni: resistono ristoranti e imprese di pulizia. Carmiano, bomba della Grande Guerra in casa Poli: paura durante le pulizie, zona isolataBomba a casa Poli riemerge durante le pulizie. Paura a Carmiano, dove questa mattina un ordigno bellico della Prima Guerra Mondiale è stato ... msn.com Carmiano, rinvenuta una bomba della Grande Guerra durante le pulizie: era tra i vecchi attrezziUn vecchio cimelio della Grande Guerra dimenticato tra i ferri vecchi. È quello che hanno trovato questa mattina le addette alle pulizie in un’abitazione storica di via Roma, a Carmiano, rimasta ... trnews.it Durante una funzione religiosa al Pentagono mercoledì, il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha recitato un falso versetto biblico tratto da una celebre scena del film di Tarantino del 1994, Pulp Fiction, pensando di invocare le Sacre Scritture. Hegseth - facebook.com facebook