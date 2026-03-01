Neonati morti in ospedale ci sono otto indagati
Riapre il caso dei neonati morti all’ospedale di Bolzano lo scorso agosto nel reparto di terapia intensiva neonatale. Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati per due decessi causati da un’infezione di Serratia marcescens. La vicenda riguarda i decessi di due neonati prematuri che si sono verificati all’interno della struttura ospedaliera altoatesina.
A oltre sei mesi dalla morte di due neonati prematuri all'ospedale di Bolzano, l'inchiesta entra in una fase cruciale.
BOLZANO, 27 FEB – Sono otto gli indagati per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta il 12 e il 13 agosto nel reparto di terapia intensiva
