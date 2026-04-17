Una denuncia segnala la presenza di due infermieri incaricati di assistere circa seicento detenuti in un carcere. La situazione descritta evidenzia un rapporto numerico molto basso tra personale sanitario e detenuti, mentre le condizioni igieniche e di sicurezza sono descritte come particolarmente precarie. Inoltre, si segnala che durante le ore notturne i detenuti non hanno accesso all’acqua.

– “Due infermieri per seicento detenuti che lavorano peraltro in condizioni igieniche e di sicurezza molto precarie. Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind di Avellino denuncia così la situazione all’interno del carcere del capoluogo irpino e attraverso una lettera aperta al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, sottolinea “una situazione al limite della sopravvivenza, dove il diritto alla salute e le norme igieniche più elementari sono state ormai dimenticate” all’interno della Casa circondariale. “La presenza di sole due unità infermieristiche -scrive la segretaria territoriale del sindacato, Romina Iannuzzi- rende impossibile garantire ai detenuti i Livelli essenziali di assistenza oltre che ad esporre i lavoratori a rischi personali inaccettabili”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Due infermieri per 600 detenuti e senz’acqua di notte”: la denuncia

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