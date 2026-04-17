Due infermieri per 600 detenuti e senz’acqua di notte | la denuncia

Da anteprima24.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una denuncia segnala la presenza di due infermieri incaricati di assistere circa seicento detenuti in un carcere. La situazione descritta evidenzia un rapporto numerico molto basso tra personale sanitario e detenuti, mentre le condizioni igieniche e di sicurezza sono descritte come particolarmente precarie. Inoltre, si segnala che durante le ore notturne i detenuti non hanno accesso all’acqua.

– “Due infermieri per seicento detenuti che lavorano peraltro in condizioni igieniche e di sicurezza molto precarie. Il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind di Avellino denuncia così la situazione all’interno del carcere del capoluogo irpino e attraverso una lettera aperta al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, sottolinea “una situazione al limite della sopravvivenza, dove il diritto alla salute e le norme igieniche più elementari sono state ormai dimenticate” all’interno della Casa circondariale. “La presenza di sole due unità infermieristiche -scrive la segretaria territoriale del sindacato, Romina Iannuzzi- rende impossibile garantire ai detenuti i Livelli essenziali di assistenza oltre che ad esporre i lavoratori a rischi personali inaccettabili”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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