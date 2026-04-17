Due ex che non si parlano da anni una giuria pronta a esplodere

Due ex partner che da tempo non si rivolgono più la parola sono al centro di un caso giudiziario in corso, con una giuria pronta a pronunciarsi. Nel frattempo, mentre il programma televisivo su cui si concentrano molti occhi si avvia verso la conclusione, la conduttrice sta già pianificando le prossime puntate del suo show più noto. La situazione legale e quella televisiva si intrecciano in un momento ricco di tensione e attesa.

M entre i riflettori su Canzonissima sono ancora accesi, Milly Carlucci sta già disegnando il futuro del suo show più amato. La macchina organizzativa di Ballando con le stelle 2026 si è messa in moto con un obiettivo chiaro: alzare l’asticella della provocazione. Le ultime indiscrezioni, lanciate da Davide Maggio e Alberto Dandolo, puntano su due nomi capaci di scardinare gli equilibri del sabato sera: il giornalista Giuseppe Cruciani e l’ereditiera Elettra Lamborghini. “Ballando con le stelle 2025”, il cast delle coppie. guarda le foto L’indiscrezione: Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle 2026?. Il nome che sta facendo tremare i corridoi di Viale Mazzini è quello di Giuseppe Cruciani.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due ex che non si parlano da anni, una giuria pronta a esplodere Perché cerchiamo subito un altro Il segreto dopo la rottura! #shorts Notizie correlate Leggi anche: Il carcere di Bologna è “una bomba pronta a esplodere” San Cristoforo, la polizia scova una bomba in cantina: era pronta per far esplodere un bancomatI poliziotti della squadra cinofili della questura, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, hanno individuato un covo dove... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La nostra relazione si sfilaccia, come un vestito vecchio - Lorraine de Foucher; Di Michele, parla l'ex giallorosso: Lecce, ora serve uno scatto; Massime inconferenti con la fattispecie, quando l’uso acritico dell’AI configura colpa grave; Armando Izzo parla di Raffaella Fico dopo la rottura: So di causarle dolore, ma la mia ex non c'entra. Due case, un magazzino e 17 terreni. Questi i beni sequestrati ai familiari dello storico capo mafia di Sciacca, Salvatore Di Gangi, morto nel 2021 e ritenuto vicino a Totò Riina. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri dei comandi provinciali di Palermo - facebook.com facebook Nuragici e Fenici nell’Oristanese, due civiltà che si incontrarono senza cancellarsi x.com