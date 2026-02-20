Il carcere di Bologna è una bomba pronta a esplodere
Il carcere di Bologna vive una crisi grave a causa del sovraffollamento. Ogni giorno, le celle ospitano più detenuti di quanti ne siano previste, creando condizioni difficili e insicure. Le tensioni tra i detenuti aumentano, mentre il personale lavora in ambienti sempre più rischiosi. Le autorità devono affrontare questa emergenza per evitare che la situazione diventi ancora più fuori controllo. La questione rimane irrisolta da tempo e richiede interventi immediati.
I problemi al carcere di Bologna sono ben lontani dall’essere risolti. Principalmente, le criticità riguardano il sovraffollamento delle celle, che rende il penitenziario un posto di fatto invivibile per detenuti, poliziotti e per il resto del personale. Per Matilde Madrid, assessora comunale al Welfare, la Dozza è “una bomba pronta a esplodere”. La situazione è di “una gravità inaudita”: infatti, se a gennaio i detenuti erano 870, a febbraio “siamo già saliti a 890. Siamo arrivando velocemente ai 900 e se nulla accade abbiamo la soglia di mille, col il raddoppio della capienza della Dozza, a un passo”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
BOLOGNA, il sovraffollamento nella casa circondariale della Dozza di Bologna | DIETRO LE SBARRE
