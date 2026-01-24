San Cristoforo la polizia scova una bomba in cantina | era pronta per far esplodere un bancomat

Nella zona di San Cristoforo, la Polizia di Stato ha individuato un ordigno rudimentale installato in una struttura di ferro, probabilmente destinato a far esplodere un bancomat. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine nel quartiere, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel prevenire atti di vandalismo e criminalità. La scoperta sottolinea l’importanza di attività preventive per garantire la sicurezza pubblica.

I poliziotti della squadra cinofili della questura, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, hanno individuato un covo dove erano nascosti, oltre all’ordigno dalla portata micidiale, anche diversi strumenti e oggetti, utilizzati per scardinare i punti di prelievo di denaro. Immediatamente, è stato chiesto l’intervento antisabotaggio dei poliziotti della squadra artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in modo da rimuovere in sicurezza l’ordigno che era già stato collegato con un accenditore elettrico ad un cavo lungo quasi 10 metri. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi di innesco dell’ordigno ed il cane e i poliziotti presenti sarebbero andati incontro a conseguenze imprevedibili.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

