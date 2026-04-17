Nelle ultime settimane sono stati segnalati tre episodi diversi in cui due donne e una ragazza di 14 anni sono state trovate abbandonate in strada dopo aver subito violenze. Inizialmente sembrava trattarsi di fatti isolati, ma analizzando i dettagli, le storie si sono rivelate più simili di quanto si potesse immaginare. Le autorità hanno individuato un sospettato, e nelle ultime ore è stato arrestato.

Screenshot Tre episodi distinti, in momenti diversi. All’inizio sembravano casi isolati. Poi, dettaglio dopo dettaglio, le storie hanno iniziato a somigliarsi in modo inquietante. Le vittime sono tre donne, tra cui una minorenne di 14 anni. Tutte hanno descritto una dinamica che si ripete: un incontro apparentemente casuale, un approccio rassicurante, quindi l’improvviso passaggio alla violenza, in luoghi isolati dove chiedere aiuto diventava quasi impossibile. Uno schema che si ripete. Secondo quanto emerso dalle indagini, le aggressioni seguivano un copione preciso. L’uomo si avvicinava con un pretesto, spesso offrendo un passaggio, per poi condurre le vittime in aree periferiche o poco frequentate.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due donne e una 14enne violentate e abbandonate in strada: trovato il colpevole

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