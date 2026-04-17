Due 17enni morti nello schianto a Barcellona nomina di un superconsulente per nuova perizia

Oggi si è svolta una nuova udienza nel procedimento riguardante l’incidente stradale avvenuto lo scorso luglio a Barcellona, in cui hanno perso la vita due ragazzi di 17 anni. Durante l’udienza si è discusso della nomina di un superconsulente incaricato di eseguire una nuova perizia. La causa riguarda la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Si è tenuta oggi la nuova udienza relativa al procedimento sull’incidente stradale in cui, lo scorso luglio, hanno perso la vita due ragazzi di 17 anni. Il giudice Giuseppe Sidoti ha disposto un rinvio al 7 luglio, data in cui verrà conferito l’incarico a un consulente tecnico d’ufficio (CTU).🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Emanuele e Michele, i due amici appassionati di auto morti nello schianto a SaronnoIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Tragedia sulla Como-Lecco: due morti nello schianto tra un camion e tre autoTragedia nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio a Calco, lungo la Sp342 Como-Lecco, in provincia di Lecco.